Lyon : une start-up lance une boisson à base de… CBD

Naka surfe sur deux tendances, celle du "No alcohol or low alcohol" et sur la démocratisation du CBD.

"Parfaitement dosée en CBD, elle permet à l'esprit de s'échapper et aux muscles de se délasser", explique la start-up dans un communiqué.

La teneur en CBD est estimée à 30 mg par canette.

"Avec seulement 17 calories pour 100 ml, cette boisson pétillante très peu sucrée entend s’imposer comme la nouvelle alternative décontractante après une longue journée ou une session sportive. Elle convient aussi parfaitement pour une dégustation en afterwork, lors d’une pause décompléxée ou au détour d’un apéritif original", détaille encore la start-up.

La boisson, qui "conjugue saveurs fruitées et notes florales", est disponible à la vente chez Monoprix, Publicis Drugstore, Officialveganshop, Les Fantasques, 1001 herbes Lyon et à La Grande Epicerie. Le prix de vente conseillé est de 4,50 euros pour une canette de 250 ml.