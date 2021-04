Lyon : un restaurant lance ce mercredi un menu à base de CBD

Le restaurant Bënnie, situé dans le 1er arrondissement de Lyon, propose à partir de ce mercredi un menu pour le moins spécial. Le fondateur de l’établissement, Camille Candela, a en effet créé un menu complet au CBD et des huiles d’olives infusées au CBD. Ce dernier a été récolté au sein de la Villa Toscanna en Italie, une ferme permacole ayant vu le jour grâce à des Lyonnais dans la vallée de Florence "où l’on perpétue la culture ancestrale de l’olive et implémente depuis deux ans la culture prometteuse du cannabis light".

Le menu se compose d’un burger (Bun’s, filet de poulet pané au cornflakes, gouda, purée de patate douce, roquette, oignon pickle, mayonnaise, pesto basilic & CBD servi avec pommes frites ou petite salade freshlaw) ou d’une salade (falafel ou poulet, quinoa, épinard, halloumi, purée de patates douces, graine de chanvre, oignon pickle, pesto basilic & CBD). Une boisson (Fraise, Verveine & CBD) et des cookies (chocolat lait, graine de chanvre, noisette) sont également prévus dans le menu au prix de 15,95 euros. Il sera à emporter ou en livraison.

"Le CBD est extrait de la plante de chanvre et ne contient pas de THC. Il est légal et autorisé par l’Union Européenne pour ses bienfaits agissant notamment sur le stress, le sommeil, la récupération et la détente musculaire, tout en restant un principe actif non-psychotrope. Le CBD ne produit aucune addiction ou effet psychoactif", tient à préciser le restaurant.

Reste à savoir si cette nouveauté saura convaincre les Lyonnais de se laisser tenter...