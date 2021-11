Lyon : le champion du monde de tiramisu ouvre une boutique éphémère ce samedi !

Vous êtes un fan inconditionnel de tiramisu ? Un pop-up éphémère dédié à ce délicieux dessert italien ouvre uniquement ce samedi dans le 6e arrondissement. Le rendez-vous est donné sur la péniche Modulo (en face du 15 quai Général Sarrail) de 10h à 18h.

Le chef lyonnais Nabil Barina est aux manettes de cette boutique d’un jour. Il faut dire que le pâtissier s’y connaît extrêmement bien puisqu’il a reçu en octobre dernier le titre de champion du monde du tiramisu !

Trois recettes seront proposées au public : Le Côme (crème tiramisu vanille, biscuit café Arabica et caramel épicé), Le Verde (crème tiramisu végétale, composée de pommes cuites en deux façons, pétale de main de Bouddha, zeste de citron vert et café vert) et le Bolchoï (crème tiramisu noisette, crémeux yuzu du Japon et biscuit café Arabica).

Les desserts proposés dans des bocaux seront à découvrir au prix de 8 euros l’unité.