Météo à Lyon : du froid et de la pluie au programme cette semaine

La transition entre le mois de novembre et de décembre marquera définitivement le début de la période hivernale. Des précipitations presque constantes sont attendues tout au long de la semaine sur l'agglomération lyonnaise et dans le Rhône.

Dès lundi et mardi, le mercure ne dépassera pas les 3°C à Lyon et tombera en dessous des 0°C la nuit. Les nuages qui occuperont le ciel ne seront cependant pas tout de suite synonyme de pluie : c'est la journée du mercredi 1er décembre qui comportera le plus d'averses.

Même ton pour jeudi avec une température moyenne de 4°C dans le Rhône. Vendredi, quelques flocons de neige pourraient tomber sur les collines de Lyon mais l'éventuel manteau blanc ne tiendra pas au-delà du début de journée.

Le week-end sera lui aussi pluvieux et froid : les températures oscilleront entre 3 et 7°C au meilleur des deux jours.

Ce temps maussade aura l'avantage d'assainir l'atmosphère : l'agence Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une excellente qualité de l'air sur tout le bassin lyonnais.