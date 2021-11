Sylvie Tellier : "Miss Lyon le début de mon histoire…"

Le 8 décembre 2001 sous l’écharpe de Miss Lyon, Sylvie Tellier obtenait la couronne de Miss France. Un évènement qui changea à jamais le destin de celle qui est aujourd’hui la directrice générale de la Société Miss France et qui garde pour Lyon une place toute particulière dans son cœur.

LyonMag : Vous fêtez cette année vos 20 ans en tant que Miss Lyon et Miss France, quel est votre état d’esprit ? Un peu de nostalgie ?

Sylvie Tellier : C’est un sentiment assez partagé. Il y a de la nostalgie parce que tout d’un coup quand je regarde en arrière, je me dis qu’il y a déjà vingt ans qui sont passés. J’ai l’impression de ne pas les avoir vu filer ! Il y a aussi un côté très festif car j’adore les anniversaires. Je suis très heureuse car cela va être l’occasion de réunir le 8 décembre toute ma promotion pour fêter ce bel anniversaire.

LM : Est-ce que vous avez justement l’occasion de revenir souvent à Lyon ?

ST : Extrêmement souvent ! J’ai gardé beaucoup d’amis lyonnais, notamment Sidonie, la marraine de mon fils aîné. J’ai un ami que j’adore qui s’appelle Nicolas Fafiotte (célèbre couturier ndlr). Je reviens à Lyon au minimum tous les deux mois.

LM : Avez-vous des endroits qui vous tiennent à cœur à Lyon ?

ST : Je ne reviens pas à Lyon sans passer place Bellecour ou aller faire un bout de shopping rue Edouard Herriot. Je viens aussi manger à Lyon. Je suis très Presqu’île en toute honnêteté.

LM : Les Miss ont-elles changé en 20 ans ?

ST : Je ne me sens pas complètement différente des candidates d’aujourd’hui. Evidemment les réseaux sociaux ont beaucoup changé la donne. Les candidates d’aujourd’hui sont tellement plus à l’aise dans l’exercice de la prise de parole. Il me semble qu’à 22 ans j’avais le goût du voyage, de l’ambition et l’envie de faire rayonner ma région. Cela, elles l’ont également. Les filles n’ont pas tant changé. C’est le regard sur les Miss et sur les femmes qui a changé. Les gens qui suivent Miss France ont complètement intégré le fait qu’on peut vivre Miss France comme une année de césure.

LM : Vous êtes aujourd’hui directrice générale de la Société Miss France, à la tête de la société Talent Lab, co-fondatrice de l’association « Les Bonnes Fées ». Vous écrivez aussi des livres à destination des enfants. Avez-vous encore d’autres projets dans ce CV déjà bien rempli ?

ST : Si je pouvais avoir trois vies (rires)… Je me sens vivante en ayant des projets. J’ai trois enfants et je considère que nous avons une responsabilité envers eux. J’essaie d’être au maximum présente auprès d’eux. Mais j’ai encore 1000 projets ! Après j’ai déjà un quotidien qui est bien rempli donc je vais attendre que mes enfants grandissent un peu. Je dis en tout cas merci à la vie tous les matins parce que je me réveille avec toujours cette envie de faire plein de choses.

LM : Cela fait 20 ans qu’une Miss Rhône-Alpes n’a pas été élue. On attend impatiemment une Miss France dans la région. Que manque-t-il à nos représentantes chaque année ?

ST : Peut-être que les Lyonnais attendaient mon anniversaire pour me faire ce beau cadeau cette année. On peut juste appeler tous les Rhônalpins à soutenir leur Miss. Cette année, elle a de nombreuses qualités. Mon cœur est à Lyon. Si les Rhônalpins pouvaient vraiment se mobiliser pour qu’elle aille le plus loin possible dans l’aventure ce serait chouette de revenir avec la couronne à la maison. Lyon est un magnifique écrin pour organiser Miss France !

(L’intégralité de cette interview est à retrouver dans notre numéro de novembre en kiosques)

A noter que l’élection de Miss France 2022 se déroulera le samedi 11 décembre à Caen et sera diffusée en direct sur TF1.

Propos recueillis par A.D.