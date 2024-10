Après l'écharpe de Miss Grand Lyon 2024 et le titre de 1ère dauphine de Miss Rhône 2024, Alexcia Couly a décroché le 28 septembre dernier la couronne de Miss Rhône-Alpes 2024, qualificative pour l'élection de Miss France 2025 en décembre prochain.

