Saint-Fons : interpellé après avoir tiré sur une voiture lors d’une rixe à la station-service BP

Ce soir-là, les policiers ont été alertés qu’une bagarre avait dérapé dans la station-service BP de l’avenue Paul-Sémard. Selon Le Progrès, un témoin avait raconté qu’un homme seul avait fait feu en direction d’une voiture occupée par trois personnes. Sur place, aucun indice n’avait été retrouvé par les forces de l’ordre.

Mais rapidement, et notamment grâce à la vidéo-surveillance, les enquêteurs avaient réussi à identifier la voiture visée par les balles. Une ogive sera d’ailleurs découverte. Le propriétaire sera placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête. Peu bavard lors de ses auditions, il n’a pas révélé les détails de l’origine de la violente rixe.

Trois jours après la détonation, la voiture des tireurs présumés a été retrouvée par les forces de l’ordre lors d’un banal contrôle mené à Saint-Fons. D’après le Progrès, c’est une odeur de cannabis qui a poussé les agents à vérifier les identités des deux hommes qui ont tenté de fuir à pied. Et pour cause, dans le véhicule, 2 grammes de cannabis ont été découverts, mais aussi et surtout un revolver chargé de deux cartouches de calibre 38.

De plus, le signalement de la voiture correspondait à celui des faits commis trois jours plus tôt. Interpellé et placés en garde à vue, le duo a nié avoir été la cible du tir lors de la bagarre sur le parking de la station-service. Le propriétaire a été écroué après avoir été déféré devant le parquet de Lyon. L’autre suspect a été laissé libre.