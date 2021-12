A Barcelone, altercation entre Samuel Umtiti (ex-OL) et des supporters

Plus que jamais poussé vers la sortie par le FC Barcelone à cause de ses blessures à répétition et son niveau de jeu en chute libre, l’ancien défenseur de l’OL a eu une altercation avec des supporters ce mercredi.

En sortant du centre d’entraînement, le joueur a vu plusieurs individus arrêter sa voiture, l’un d’entre eux s’asseyait même sur le capot du véhicule. Après avoir fait mine de les écraser, Samuel Umtiti est descendu pour leur demander des comptes. "C’est toi qui l’a payée la voiture ? Pourquoi tu la touches ? Tu sais ce que c’est le respect ?", a déclaré le Lyonnais en espagnol avant de repartir.

Sur et en dehors des terrains, Samuel Umtiti traîne son spleen. Vivement l’été prochain… et les nouvelles rumeurs d’un retour à l’OL avec ses amis Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, en fin de contrat avec Arsenal et le Bayern Munich.