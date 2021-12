Noël : le top 10 des cadeaux made in Lyon !

Quel cadeau original 100% lyonnais pour gâter ses proches ?

Praline et Rosette, spécialiste des balades gourmandes à Lyon, vous propose une sélection de cadeaux insolites, uniques, gourmands et créatifs pour toute la famille.

De votre frère ou sœur à votre cousin(e) et oncle/tante en passant par vos parents, grands-parents ou même vos amis : il y aura des idées cadeaux pour tout le monde !

• Une photographie d'art par le talentueux Yanis Ourabah

Gros coup de cœur pour le travail du photographe et reporter à Lyon, Yanis Ourabah, qui met en lumière la beauté de la ville de Lyon avec notamment son projet… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• De la maroquinerie et des accessoires en cuir signés Atelier AMAND

A la recherche d'un cadeau de qualité, 100% made in Lyon ? Ne cherchez plus et faites confiance à Amandine, l'une des créatrices lyonnaises les plus talentueuses avec son atelier de maroquinerie A.M.A.N.D. Sacs à main, pochettes, porte-cartes, ceintures ou même bijoux, vous… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• MIAM ! Le pass gourmand pour se régaler dans Lyon

Voilà, LA bonne idée cadeau pour tous les gourmands, un véritable carnet gastronomique valable 1 an. A l'intérieur de ce MIAM PASS, une sélection de… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Une illustration de Lyon par Mathilde Garcia

Mathilde Garcia est une illustratrice lyonnaise que l'on adore ! Son abécédaire ou encore ses affiches et affichettes qu'elle a dessiné dans différents endroits de Lyon sont… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Un terrarium, le cadeau déco indispensable, par l'atelier lyonnais, Onno

C'est la nouvelle mode et on comprend pourquoi : les terrarium ont le vent en poupe et permettent d'amener un peu de verdure dans notre environnement urbain. Onno propose… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Un atelier pour créer sa bière à La Beer Fabrique

Dans cette sélection spéciale Noël, place à un cadeau qui saura ravir les amateurs de bonnes bières. La Beer Fabrique est un atelier de brassage à Lyon où vous pouvez… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Un bon cadeau dans le restaurant le plus secret de Lyon : l'Étage

Nouvelle idée pour les gourmets : un bon cadeau dans un des restaurants les plus insolites de Lyon, l'Etage, seul restaurant… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Une bougie artisanale et florale par Bouquet de cire

Pour une ambiance chaleureuse, pourquoi ne pas offrir en cadeau une jolie bougie, objet de décoration incontournable, qui saura trouver sa place dans tous les intérieurs ? Bouquet de Cire propose… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Des vêtements engagés de la marque Léonor Roversi

Léonor Roversi est une marque de vêtements engagés "éthique et body positive", en coton bio, imprimés à la main dans un atelier lyonnais. La créatrice, Gabriela Ortiz est une… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Une balade gourmande à la [re]découverte de Lyon avec Praline et Rosette

Et si vous offriez un moment gourmand à partager en famille ou entre amis ? Noël, c'est avant tout le plaisir de se retrouver alors pourquoi ne pas prolonger ce doux moment à l'occasion d'une… (Lire la suite sur Praline et Rosette)