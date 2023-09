Lyon : après les doudounes made in Bangladesh de la Ville, place aux tee-shirts et casquettes de la Métropole fabriqués à l’autre bout du monde

Ce mardi, le maire d’Ecully a publié deux photos sur lesquelles on découvre les cadeaux qui seront offerts aux participants de la "Semaine Bleue". Un événement à Lyon, du 2 au 8 octobre, avec "plus de 150 manifestations, animations et activités dans toute la ville, et beaucoup de fêtes de convivialité", notamment à destination des séniors. Alors que le premier visuel montre un tee-shirt blanc, frappé des logos de la "Semaine Bleue" et de la Métropole de Lyon, la seconde image interpelle. Il s’agit de l’étiquette du vêtement, qui prouve que le tissu a été fabriqué au Bangladesh.

Pour l’édile d’Ecully, le Républicain Sébastien Michel, c’est un boulevard pour tacler la Métropole écologiste : "Entre deux leçons de morale sur le réchauffement climatique, la Métropole nous gratifie d’une campagne de communication pour la Semaine Bleue à base de t-shirts made in Bangladesh. Utilité ? Zéro. Impact carbone ? Catastrophique. Droit du travail ? Douteux".

Le lendemain, mercredi, c’est cette fois le maire de Grigny Xavier Odo dévoile à son tour l’origine de nouveaux goodies distribués cet été par la Métropole écologiste qui plaidait l’erreur d’étourderie pour les tee-shirts. Il s’agit de casquettes données lors d’un autre événement créé par la collectivité : "l’Eté ensemble dans la Métropole de Lyon". Des couvre-chefs made in China. "Entre les paroles et les actes, un monde qui discrédite la parole publique", résume Xavier Odo dans sa publication sur les réseaux sociaux.

On se souvient qu’en janvier, le syndicat Sud Solidaires avait dénoncé l’origine des 450 doudounes sans manches qui avaient été achetées par la Ville de Lyon pour ses agents. Les vestes avaient été fabriquées, là-encore, au Bangladesh. A l’époque, la 1ère adjointe au maire de Lyon chargée des Finances et des Commandes publiques, Audrey Hénocque, estimait que "sur ce dossier, nous (la Ville, ndlr) avons fait de notre mieux dans un délai très court". Elle regrettait aussi que les doudounes achetées à l'autre bout du monde aient coûté seulement 30 euros, alors que le même vêtement mais made in France aurait coûté 250 euros.

Contactée par notre rédaction, la Métropole de Lyon n’a pas encore répondu à nos sollicitations ce jeudi matin.

