La Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 100 000 euros pour l'opération "Volaille de Bresse"

Une enveloppe de 100 000 euros a ainsi été débloquée pour cette opération réalisée en lien avec les Banques Alimentaires du territoire et le Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse. En prévision des fêtes de fin d’année, "cette opération répond à un double objectif : écouler les volailles de Bresse surgelées pendant les longs mois de confinement ayant entravé l’activité des professionnels et donner la possibilité aux familles modestes en situation de précarité de manger pour les fêtes un produit d’exception d’Appellation d’Origne Protégée".

Pour ce faire, des milliers de poulets surgelés ont été livrés à toutes les Banques Alimentaires des 12 départements de la région qui se sont occupées de la distribution auprès des familles.

"Cette opération est un bel exemple de travail en commun en faveur de l’activité économique de notre territoire mais aussi de lutte contre la précarité. Elle répond tant à notre volonté de soutenir nos éleveurs qu’à la nécessité d’aider les familles modestes. Réputées mondialement, nos volailles de Bresse font rayonner notre région à l’international et nous avions à cœur d’offrir au plus grand nombre la possibilité de bénéficier de produits régionaux de qualité pour les fêtes de Noël", a réagi Stéphanie Pernod, 1ère Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’économie, à la relocalisation et à la préférence régionale.