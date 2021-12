L'OL et LDLC s'associent pour le naming de l'Arena de Décines

Dans le cadre du projet de développement de la future Arena au sein d’OL Vallée, OL Groupe et le Groupe LDLC ont annoncé ce lundi avoir trouvé un accord sur le naming de la future salle évènementielle de Décines.

Ce naming sera effectif à partir du démarrage de la construction, prévu début 2022, et pour une durée de 8 ans à compter de la mise en exploitation de la salle de spectacle multifonction.

La LDLC Arena devrait accueillir entre 12 000 et 16 000 spectateurs. A terme, une centaine d'événements y seront organisés chaque année, notamment des concerts, des matchs d'Euroligue ou encore des compétitions d'e-sport.

"Ce partenariat vient couronner les relations déjà fortes entre le Groupe LDLC et l’Olympique Lyonnais, à travers l’univers du basket professionnel (LDLC ASVEL) et de l’e-sport (Team LDLC OL)", est-il précisé dans un communiqué. Le montant que touchera OL Groupe pour ce naming n'est pas connu.

"Avec la LDLC Arena, nous allons construire la nouvelle salle de référence en Europe. Pour cela, il nous fallait l’expertise et l’exemplarité du Groupe LDLC, dont la formidable histoire entrepreneuriale est une inspiration pour nous tous. À travers cet accord de naming, deux institutions majeures du territoire s’allient pour offrir une salle qui conciliera aussi bien les exigences en termes de sport et spectacle que celles sur les volets de l’emploi, de l’environnement et de l’insertion", s'est réjoui Jean-Michel Aulas, président de l'OL.

De son côté, Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC, a rappelé son "attachement" à la région lyonnaise : "Depuis de nombreuses années, nous soutenons le bien-être de chacun, la culture et le spectacle sous toutes ses formes. Être le partenaire d’un équipement de cette qualité est une grande fierté pour nous. Nous en sommes sûrs, la LDLC Arena sera le lieu de toutes les émotions et de toutes les passions".

Pour rappel, LDLC a également signé des contrats de naming avec Tony Parker et les clubs de l'ASVEL et l'ASVEL féminin.