A quoi ressemble la LDLC Arena, la nouvelle salle multifonction inaugurée ce jeudi ?

A quoi ressemble cette nouvelle salle multifonction, qui promet d’être l’une des plus belles du monde selon Tony Parker ?

"Vous ne viendrez pas seulement voir un match de basket. Il faudra venir tôt pour profiter de toute l'ambiance. Vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles !", nous avait-on promis à un mois de l’ouverture.

Concernant les matchs de basket, 12 000 supporters pourront prendre place dans les fauteuils noirs de l’enceinte pour encourage leur équipe lors des principaux matchs d’Euroligue. Les rencontres de Betclic Elite resteront maintenues à l’Astroballe.

Quand la salle basculera en mode concert ou spectacle, ce ne sont pas moins de 16 000 personnes qui pourront en profiter, faisant de l’Arena le 4e site ayant le plus de capacité dans la métropole lyonnaise, derrière le Groupama Stadium, le Matmut Stadium et la Halle Tony-Garnier. Une attention particulière a donc été portée à l’acoustique. Des pièges à son ont été installés pour éviter les résonnances. Et des alvéoles ont été placées sous les sièges pour absorber le son quand la salle est vide pour que les balances se passent le mieux possible.

Cerise sur le gâteau, le cube d’écrans installé au plafond sera le plus gros en termes de surface et la qualité d’images promet d’y être impressionnante.

Jusqu’à 120 événements pourront être organisés dans la LDLC Arena chaque année. Ont déjà été programmés des matchs de l’équipe de France de basket avant les JP, des rencontres de handball mais aussi les spectacles de Florence Foresti ou encore Starmania. De nombreux concerts ont également été annoncés, notamment Lomepal, Shaka Ponk, Sting, Patrick Bruel et Big Flo et Oli.