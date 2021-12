Lyon : une manifestation des personnels de santé ce mardi

Photo d'illustration - LyonMag

Alors que la situation se tend de plus en plus dans les hôpitaux de Lyon et du Rhône, une manifestation est programmée ce mardi.













A 13h30, à l'appel de la CGT Santé et de Sud Santé Sociaux, un cortège s'élancera de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement pour rejoindre la préfecture du Rhône. Les personnels de santé et du social défileront pour réclamer de meilleures conditions de travail mais aussi davantage de moyens alloués à leurs professions. Des pancartes appelant à l'ouverture de nouveaux lits dans les hôpitaux et à des recrutements massifs pour réduire la tension des effectifs devraient fleurir sur le parcours. Les manifestants prévoient également un sit-in reproduisant la mort organisée des secteurs de santé et social en France. X