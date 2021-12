Miss France 2022 : enfin la couronne pour Rhône-Alpes avec Charlotte Faure ?

Qui succédera à Amandine Petit ? Elles sont 29 prétendantes à la couronne dont Charlotte Faure, Miss Rhône-Alpes 2021. C’est à Caen que le nom de la grande gagnante sera dévoilé ce samedi soir.

Après un séjour de préparation à La Réunion, les candidates se préparent depuis plusieurs semaines au grand show qui aura lieu sous les yeux d’un jury présidé par Jean-Pierre Pernaut. Elles défileront d’ailleurs dans une robe signée par le couturier lyonnais, Nicolas Fafiotte.

Tous les yeux des habitants de la région seront bien sûr tournés vers Charlotte Faure. L’étudiante en communication de 20 ans, également passionnée de volleyball, représentera Rhône-Alpes avec comme objectif de décrocher la précieuse écharpe qui n’a plus été remportée depuis 2001 et le sacre de Sylvie Tellier en tant que Miss Lyon. La jeune iséroise compte déjà de nombreux fans sur les réseaux sociaux avec plus de 36 000 abonnés et est arrivée plusieurs fois en tête de classement. Une popularité suffisante pour devenir Miss France 2022 ?

Réponse ce samedi soir à partir de 21h05 sur TF1.