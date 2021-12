Internet très haut débit : Lyon perd 19 places dans la course à la 5G

Alors que Lyon était, en mai dernier, la 16e ville de France comptant le plus d'antennes 5G sur son territoire, un nouveau classement Flashs/Lemon.fr fait état d'une forte baisse de la compétitivité de la capitale des Gaules dans le secteur.

Avec "seulement" 241 antennes pour 525 236 habitants (0,45 antenne pour 1000 habitants), Lyon chute de 19 rangs et atterrit à la 35e place du classement des 50 plus grandes villes de France. Pire encore pour l'égo rhodanien : c'est Saint-Etienne qui trône à la première place avec un taux de 0,91 antenne pour 1000 habitants.

Dans le détail, on apprend que Bouygues Telecom est l'opérateur le mieux équipé entre Rhône et Saône. Il est suivi par SFR et ses 63 antennes, Free avec 62 antennes et enfin, Orange avec seulement 9 unités.

Les 3e, 7e et 8e arrondissements restent les mieux couverts. Par ailleurs, il est possible de connaître la position exacte des antennes grâce à une cartographie interactive proposée par Lemon.fr.