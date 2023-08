Près de Lyon : une antenne relais 5G bientôt installée à Bron

Alors que cette nouvelle antenne relais devait se dresser au stade Léo Lagrange l’année dernière, elle le sera finalement au stade Pierre Duboeuf de Bron. Son but : diffuser la 5G dans toute l’agglomération lyonnaise. Véritable enjeu pour les opérateurs, son déploiement est aussi voulu par l’Etat français qui souhaite que cette norme de réseau soit accessible dans tous le pays.

Loué en premier lieu par l’opérateur Free, et sous-loué par Orange et Bouygues, l’imposant pylône pourrait rapporter près de 20 000 euros par an à la municipalité de Bron, au moins jusqu’en 2035 (et l’expiration de la convention). Il sera implanté entre les gradins du stade brondillant et le deuxième terrain du complexe.

Sans surprise, l’implantation du pylône ne fait pas l’unanimité. Lucile Morel (PS), conseillère municipale à la ville de Bron s’oppose au projet et déplore les risques liés à l’exposition aux ondes : "Bron dispose de suffisamment de relais. (…) C’est en fait pour couvrir Lyon que les opérateurs lorgent depuis très longtemps sur le stade Duboeuf, à côté de la piscine et du collège Picasso, où beaucoup d’enfants seront donc exposés", estime l’élue d’opposition dans les colonnes du Progrès.

D’autres comme Evelyne Brunet, adjointe à la politique de la ville et aux travaux publics, préfèrent mettre en avant les fonctions intelligentes des antennes 5G, qui "émettent quand il y a un besoin et non pas tout le temps comme le font les antennes 3G et 4G."

Ces grandes antennes restent un enjeu fort pour les municipalités, pour ne pas perdre la mainmise de ces édifices et ainsi limiter que les opérateurs se tournent vers le privé pour étendre leur réseau. Si les élus brondillants ont l’air plutôt favorables au projet, l’opposition socialiste ne le voit pas de cet oeil et rejette le projet. La date d’installation n’est toujours pas connue et devrait être communiquée lorsque le sujet aura été scellé au conseil municipal brondillant.