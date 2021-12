OL-Metz : Lyon boucle 2021 dans la douleur (1-1) - VIDEO

Avec l’envie forcément de tirer un trait sur cette année 2021 qui, depuis deux mois, ressemble à un long calvaire sur tous les plans pour le club.

La rencontre débutait très mal pour l’OL qui encaissait un but d’Opa Nguette dès la 2e minute de jeu, mais refusé pour une position de hors-jeu pas du tout évidente.

Le pressing lorrain surprenait les joueurs de Peter Bosz et les fautes accompagnées d’avertissements se multipliaient pour Lyon. Les occasions étaient rares mais elles prenaient toutes ou presque le chemin des buts d’Anthony Lopes.

Au retour des vestiaires, l’entraîneur néerlandais frappait fort avec trois changements à la pause ! Bruno Guimaraes, Rayan Cherki et Karl Toko-Ekambi remplaçaient Maxence Caqueret, Damien Da Silva et Lucas Paqueta.

L’effet était quasi immédiat puisque l’OL ouvrait le score à la 56e minute. Un corner de Cherki trouvait Castello Lukeba de la tête. Le jeune défenseur marquait son tout premier but avec son club formateur (1-0).

Mais Metz avait de la ressource et égalisait quelques minutes plus tard. Boubacar Traoré se jouait de Malo Gusto dans la surface pour s’ouvrir le chemin du but (1-1).

La fin du match était rythmée, mais Islam Slimani et Rayan Cherki butaient à chaque fois sur les défenseurs et le gardien messins.

Place aux vacances après ce nul, mais aussi aux éventuelles sanctions de la FFF au sujet de la Coupe de France. Il faudra avoir rechargé les batteries et changé de mentalité pour affronter 2022. D’autant que la première rencontre le 9 janvier opposera l’OL au PSG.