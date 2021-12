Kadhafi, OL, AFP : le photographe Philippe Desmazes est décédé

Philippe Desmazes est décédé, laissant derrière lui des centaines de milliers de photos dont quelques-unes ont marqué l’histoire. Sur son compte Instagram, il en répertoriait certaines de ses plus réussies.

Rentré à l’AFP en 1995, il parcourait l’agglomération lyonnaise avec une tendresse pour l’Olympique Lyonnais où il shootait les bons comme les mauvais moments du club au stade. Mais il était aussi reporter de guerre.

La photo la plus connue de Philippe Desmazes est probablement celle de Mouammar Kadhafi ensanglantée.

Car c’est le premier cliché du dictateur libyen après sa chute et alors qu’il est en train d’être lynché par la foule. En photographiant l’écran du téléphone d’un soldat et en transmettant l’image à l’AFP après avoir enquêté dans les hôpitaux pour s'assurer de la véracité des images, Philippe Desmazes avait permis à son employeur de frapper un grand coup en 2011. Il racontait la genèse de ce scoop au Point un an plus tard.