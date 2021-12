CAN : Islam Slimani (OL) convoqué avec l’Algérie

Une chose est sûre, il ne foulera pas souvent les pelouses de Ligue 1 en ce prochain début d’année 2022.

Et pour cause, l’attaquant, dont on dit qu’il sera mis sur la liste des transferts pour le mercato hivernal pour faire venir Sardar Azmoun à sa place, fait partie de la liste des joueurs convoqués avec l’Algérie pour la Coupe d’Afrique des Nations. Meilleur buteur de la sélection, Islam Slimani sera chargé d’aider les Fennecs à conserver leur titre au Cameroun.

Son ex-coéquipier à Lyon, le défenseur Djamel Benlamri, sera aussi de la partie, tout comme les stars de l’équipe nationale que sont Ryad Mahrez et Yacine Brahimi.

L’Algérie entraînée par Djamel Belmadi entamera la CAN avec un match contre la Sierra Leone le 11 janvier.

De son côté, l'Olympique Lyonnais est fixé : outre Islam Slimani, Karl Toko-Ekambi (Cameroun) et Tino Kadewere (Zimbabwe) partiront également disputer la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février.