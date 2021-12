Un lendemain de Noël classé orange sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé a classé la journée orange dans le sens des départs.

"Des flux de circulation denses sont attendus sur les grands axes du pays et plus particulièrement sur les axes de desserte des stations de montagne en Rhône-Alpes et dans les Alpes du sud", est-il précisé. Des ralentissements pourraient être constatés sur l'A43 entre Lyon et Chambéry notamment.

Dans le sens des retours, les voyants seront au vert dans la région. Des bouchons sont malgré tout annoncés en direction de l'Ile-de-France.