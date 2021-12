"Dans la même équipe" : Ada Hegerberg (OL) sort un livre pour enfants avec sa soeur

Voilà le synopsis du livre imagé publié, en Norvégien, par Ada et et Andrine Hegerberg. La joueuse de l’Olympique Lyonnais et sa soeur, qui évolue à l’AS Roma, racontent donc l’histoire de deux petites filles dans la campagne norvégienne.

La plus grande, Andrine, joue au football avec l’équipe des garçons. La plus petite, Ada, doit apprendre à grandir dans un monde qu’elle ne comprend pas toujours.

"Andrine et moi publions notre premier livre en nous inspirant des grands et des petits de notre éducation’, a déclaré Ada Hegerberg sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit donc pas d’une autobiographie, même si des parallèles seront certainement présents dans l’ouvrage.

On ignore encore si "Dans la même équipe" sera traduit en Français mais pour les plus grands fans d’Ada, il faut savoir que les 1000 premiers exemplaires seront dédicacés par les deux surdouées du football.

Le livre arrive le 7 janvier mais on peut déjà le pré-commander.