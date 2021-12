En pleine course poursuite, la voiture de la BAC de Lyon s'enflamme

Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi sur l’autoroute A43. Aux alentours de 3h du matin, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) de la police lyonnaise décide de contrôler un véhicule à Vénissieux.

Mais, selon Le Progrès, le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite. Une course poursuite est alors engagée et les policiers poursuivent la Twingo qui roule très vite sur l’autoroute A43 en direction de l’Isère.

Cependant, à hauteur du péage de Saint-Quentin-Fallavier, la Ford de l’équipage de police tombe en panne. Une fumée blanche émane du moteur et les fonctionnaires doivent quitter le véhicule en urgence et en emportant leur matériel.

Sous leurs yeux, la voiture s’enflamme. Les pompiers interviennent mais le véhicule est définitivement hors d’usage. Quant au conducteur fou, il s’est évanoui dans la nature.