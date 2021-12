Près de Lyon : deux maisons s’effondrent le même jour à Saint-Priest et Vénissieux

Ce mercredi 29 décembre en milieu de journée, les sapeurs-pompiers du Rhône (SDMIS69) sont intervenus à deux reprises.

Un équipage s’est rendu une première fois à Saint-Priest où le mur d’une maison s’est effondré. Fort heureusement, l’accident n’a fait aucun blessé.

Un peu plus tard, les soldats du feu ont une nouvelle fois été mobilisés pour le même type de problème : le mur d’une seconde maison venait de s’écrouler.

Pour intervenir au mieux, les hommes en rouge ont été appuyés par la cellule sauvetage et déblaiement (SD).

Cette spécialité a pour principal but d’évaluer les dégâts, de prévoir les possibles évolutions du sinistre (à l’aide de caméras et d’appareil de mesure par exemple) et de porter secours aux personnes prises au piège.

Là encore, aucun blessé n’est à déplorer. Ces deux effondrements mineurs ont eu lieu un jour seulement après qu’un dégât des eaux sur un mur porteur ait lui aussi fragilisé un immeuble de Villeurbanne.

Cette fois-ci, les habitants et les commerçants de l’immeuble avaient dû être évacués.