L’OL dans le top 10 des clubs qui vendent le plus de maillots en France

Oui selon Foot.fr qui a compilé ses ventes lors de la première partie de saison 2021-2022 pour établir un classement des clubs qui vendent le plus de tuniques en France.

Sans surprise, le PSG et l’OM sont respectivement premier et deuxième de ce classement. Le podium est complété par le Real Madrid de Karim Benzema. Suivent d’autres grands clubs européens qui arrivent donc à vendre leurs maillots au-delà de leurs frontières : le Bayern Munich, la Juventus de Turin, le FC Barcelone et Manchester United, de retour en force grâce à celui de Cristiano Ronaldo.

En réalité, dans ce top 10, il n’y a que quatre formations françaises. L’OL est la suivante, à la 8e place, juste devant Manchester City et Monaco qui ferme la marche.

Le classement est évidemment à prendre avec les pincettes d’usage, puisqu’il ne concerne les ventes que sur un seul site en ligne. Beaucoup de supporters privilégient les boutiques officielles de leur club de coeur, voire les magasins des grandes marques sportives.