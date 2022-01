OL-PSG sans public ? Le club se prononcera ce jeudi

Après des semaines de contre-performances sportives, de remous en coulisses, de débordements dans les tribunes et de sanctions de la part des instances du football, le club voit le Covid-19 revenir à la charge.

Les récentes annonces gouvernementales sur les restrictions d’affluence dans les stades ne fait franchement pas les affaires des caisses de l’OL. Car le Groupama Stadium devait faire le plein ce week-end et en fin de mois pour les réceptions du PSG et de Saint-Etienne.

Alors, l’OL se pliera-t-il aux règles en sélectionnant seulement 5000 supporters pour la prochaine rencontre ou bien décrètera-t-il un huis-clos ? Ce mardi soir, les supporters en possession d’abonnement ou de place pour le match OL-PSG ont reçu un courriel officiel dans lequel les équipes de Jean-Michel Aulas indiquent faire "tout (leur) possible pour faire évoluer cette jauge à la hausse compte-tenu des capacités d’accueil de (leur) stade".

"Nous sollicitons depuis, sans relâche, les autorités pour permettre au plus grand nombre d’entre vous de pouvoir assister à cette grande affiche et cela, dans les meilleures conditions d’accueil sanitaires. Nous sommes toujours dans l’attente d’une position définitive de ces autorités et sommes conscients du mécontentement que peut susciter cette attente à 5 jours de l’événement", poursuit l’OL.

Le club conclut en promettant aux supporters une position définitive ce jeudi, à quatre jours d’OL-PSG.

Il est probable, en lisant entre les lignes, que Lyon ne se contentera pas d'une jauge de 5000 supporters et qu'en cas de refus de la part des autorités de l'augmenter, la décision soit prise de faire jouer la rencontre dans un Groupama Stadium vide afin de ne pas faire de jaloux, ni d'engager des coûts de sécurité pour peu de rendements.