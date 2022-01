OL : un choc face au PSG pour "bien débuter l'année"

"C'est important pour l'équipe de faire mieux en 2022. Nous avons une opportunité pour bien débuter l'année, avec un gros match en plus. Nous ne sommes pas bien classés, donc on doit faire un très bon match à domicile", a d'emblée expliqué Jérôme Boateng en conférence de presse d'avant-match.

Avec seulement 5 000 supporters au Groupama Stadium, les Lyonnais ne pourront compter que sur eux-mêmes pour repartir de l'avant : "Pour jouer un gros match contre le PSG, on aimerait avoir un stade plein, mais on doit quand même donner le meilleur", a confié Boateng. "Je pense que l'équipe doit se rendre compte de notre situation au classement. On va travailler dur ensemble pour se remettre dans le droit chemin et s'en sortir. La seule solution est de réagir en équipe", a analysé l'international allemand, appelant à "revenir aux bases" : "On ne doit pas perdre des ballons faciles, surtout face à Paris. On doit jouer au football avec du pressing, avec une équipe compacte".

Privé de Kadewere, Toko-Ekambi et Slimani, Peter Bosz a prévu "de faire des changements dans le jeu" : "On s'est entrainé pour cela. On a repris depuis deux semaines. J'ai déjà vu des choses différentes lors des séances : l'intensité, la discipline. C'est important pour gagner et prendre des points".

D'autant que l'entraineur néerlandais marchera sur un fil ces prochaines semaines, avec un ultimatum fixé à fin février par Jean-Michel Aulas pour redresser la barre. Et d'ici là, le calendrier ne laissera aucun répit aux Gones, qui enchaineront des matchs capitaux, contre l'ASSE, Monaco, Nice, Lens, et Lille.

De son côté, le PSG devra faire sans Lionel Messi, tout juste remis du Covid. Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa et Gianluigi Donnarumma sont quant à eux toujours malade et à l'isolement.

F.L.