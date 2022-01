Football (National 2) : Maxime Penneteau signe à Lyon-La Duchère pour 18 mois

Passé par le Bastia-Borgo, le GFC Ajaccio, mais aussi le Stade de Reims, cet attaquant international compte même 11 sélections en Équipe de France U16, avec 3 buts à son actif.

Il marche ainsi sur les pas de son père, le gardien de but Nicolas Penneteau, passé notamment par le SC Bastia, Valenciennes, et actuellement présent dans l’effectif du Stade de Reims (L1).

Les premiers mots de Maxime Penneteau pour le club rhodanien : "Quand le Directeur sportif m’a contacté, je n’ai pas hésité car son discours et les ambitions du club étaient claires et correspondent parfaitement à mes attentes. J’espère en ce sens permettre à l’équipe d’atteindre ses objectifs. Mon poste de prédilection est neuf et demi. C’est là où je me sens le mieux, où je peux décrocher, jouer entre les lignes et ainsi marquer ou bien faire marquer. Mais je peux aussi jouer à gauche, voire à droite, s’il le faut. En somme, je peux m’adapter pour le bien de l’équipe".