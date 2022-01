Street Food des Gones : quand passionnés et chefs font briller la street food de Lyon

Pizza aux ravioles, saint-félicien et truite fumée, hot dog de quenelles, gaufres à la rigotte de Condrieu, arancini de macaronis à la lyonnaise, smash burger au saint-marcellin ou encore brioche perdue et crème de praline… La street food lyonnaise fait son show dans Street Food des Gones, un livre instructif et surtout très gourmand imaginé par la Food Factory, studio de création et d’innovation culinaire situé à la Croix-Rousse, et le blog la Buvette Lyonnaise.

L’équipe de passionnés, composée de Stéphanie Iguna, Quentin Ponzio, Mia Desrousseaux, Maëva Chanoux et Cyril Montégu, est partie à la rencontre des producteurs locaux et de chefs incontournables de Lyon à l’exemple d’Olivier Couvin (restaurant Paul Bocuse), de Sébastien Bouillet, des frères Dorner… Le pari pour tous : sortir de leur zone de confort en revisitant les produits emblématiques du terroir lyonnais façon street food.

Un défi relevé haut la main permettant aussi de redorer l’image parfois négative de cette cuisine de rue. "Les recettes sont aussi travaillées qu’un plat gastronomique alors que c’est de la street food qui se mange avec les doigts !", explique Maëva Chanoux, du blog la Buvette Lyonnaise et fondatrice du compte Instagram La Meute Lyonnaise. "On voulait mettre en avant le terroir lyonnais avec comme angle d’approche la street food afin de s’intéresser à ce nouveau courant gastronomique qui s’empare des rues de Lyon depuis le confinement et le développement de la vente à emporter", ajoute Stéphanie Iguna, directrice de la Food Factory et créatrice du blog Stephatable.

Il aura fallu moins d’un an pour que Street Food Gone voit le jour et trouve sa place depuis quelques semaines dans les cuisines lyonnaises. Le projet se veut également participatif et collaboratif ; 10% des ventes du livre seront redistribués aux producteurs de la région.

streetfooddesgones.fr

A.D.