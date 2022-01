Près de Lyon : une mère violente avec ses trois enfants condamnée

Ses trois enfants âgés de 8, 9 et 11 ans l’accusaient de violences répétées. Des faits qu’elle reconnaît et qu’elle justifie auprès des enquêteurs par l’excitation incontrôlable de sa progéniture. Dépassée au quotidien, elle réglait tout à coups d’insultes et de spatule.

Selon le Progrès, la vérité éclata le jour où l’aîné avait indiqué à sa maîtresse qu’une nuit, profitant que sa mère était endormie, il avait placé un couteau sur sa gorge avec l’intention de la tuer, avant de se raviser.

Six mois de prison avec sursis ont été requis contre cette maman du Beaujolais, qui ne voit plus ses enfants qu’un jour par semaine depuis qu’ils ont été placés. Elle a finalement été condamnée à 5 mois de prison avec sursis et devra les indemniser.