Troyes-OL : Lyon devra se passer d’Emerson, malade

Si le dossier Emerson semble réglé entre Lyon et Chelsea, puisque le club londonien a finalement rappelé de prêt Kenedy pour occuper son flanc gauche, l’Italo-Brésilien ne sera pas pour autant opérationnel ce week-end.

L’OL a annoncé son groupe de 20 joueurs pour le déplacement dans l’Aube et Emerson Palmieri n’y figure pas. Le latéral est malade et rejoint donc Jason Denayer et Jeff Reine-Adélaïde chez les indisponibles.

Peter Bosz pourra toutefois compter sur le milieu de terrain brésilien Thiago Mendes, qui s’est remis du Covid-19.

Le groupe de l'OL :

Lopes, Pollersbeck, Bonnevie - Dubois, Gusto, Boateng, Da Silva, Lukeba, Henrique, Lomami - Aouar, Bruno Guimaraes, Caqueret, Keita, Paqueta, Shaqiri, Thiago Mendes - Barcola, Cherki, Dembélé.