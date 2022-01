Marseille renonce à ses recours : OL-OM sera bien rejoué

Selon RMC Sport ce lundi soir, l’OM aurait décidé d’en finir avec ses recours contre les sanctions tombées dans le dossier du match qui opposait les deux équipes et qui avait été arrêté dès la 4e minute de jeu après un jet de bouteille sur Dimitri Payet de la part d'un supporter.

Le 5 janvier dernier, la commission d’appel de la FFF avait rejeté la première contestation marseillaise qui espérait remporter la rencontre sur tapis vert plutôt que de la rejouer à huis-clos. Il restait encore la possibilité de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) mais le club phocéen n’aurait pas souhaité s’y risquer.

Maintenant que les mesures dictées par la commission de discipline de la LFP, ainsi que les sanctions infligées à l’OL (un point de retiré au classement ndlr), sont entérinées, la Ligue va pouvoir se réunir et fixer une date pour que soit rejoué cet Olympico au Groupama Stadium sans supporter. Lyon espère évidemment que ce soit le plus rapidement possible, avant le retour de l'Europa League et ses 8e de finale début mars.