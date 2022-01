2021, une année tristement record pour la SPA à Lyon

Sur les 45 000 animaux recueillis par la SPA en 2021, on en compte 3970 dans quatre des refuges de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Un chiffre qui a augmenté de 16% depuis 2020. Quant aux nouveaux départs, 3368 animaux des établissements de Montluçon, de Brugheas, de Cluses et de Marennes ont trouvé un foyer.

Les abandons de Nouveaux Animaux de Compagnies (NACs) ont doublé, selon l’association.

Christophe Dumont-Richet, responsable du refuge de Lyon-Marennes, a donné plus de détails sur la situation préoccupante dont parle la SPA. “On a l’impression que le nombre d’abandons augmente d’année en année malgré tous les combats portés par l’association, notamment contre l’abandon, pour la stérilisation, et pour faire avancer les lois du bien-être animal”, nous explique-t-il.

Son refuge est plein. Il abrite à ce jour 42 chiens et 106 chats, alors qu’il y a un an jour pour jour, il comptait 37 canidés et 46 félins. Sans compter les animaux recueillis par la fourrière, en attente de rejoindre un abri de l’association.

“Avec la pandémie, on a dû limiter le nombre de visiteurs, ce qui a limité le nombre d’adoptions” détaille Christophe Dumont-Richet. Mais encore une fois à cause de la crise sanitaire, les campagnes de stérilisation, notamment des chats, ont été plus rares que les années précédentes, ce qui explique la saturation du refuge de Marennes. “Aujourd’hui on doit payer les pots cassés avec ce qu’on a.”

Le responsable du refuge de Marennes pointe du doigt une logistique insuffisante pour accueillir l’explosion d’abandons : “on est vraiment bloqués en termes de place, on pousse les murs.”

A l’échelle française, les signalements de maltraitance ont malheureusement atteint des chiffres record. Dans cette logique, le nombre d’enquêtes sur la maltraitance menées par la SPA a augmenté de 17% depuis 2020, d’après l’association. Et dans une démarche préventive, la SPA a mené depuis son siège à Paris ou depuis ses refuges, des campagnes de sensibilisation de la jeunesse sur plus de 5000 enfants.

Jean-Charles Fombonne, président de la SPA, rappelle que “le premier réflexe pour l’acquisition d’un animal de compagnie devrait être l’adoption en refuge, pour lutter contre l’abandon et responsabiliser les propriétaires.”

N.S.