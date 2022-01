Lyon : Médecin de nuit d'Elie Wajeman recevra le 18e prix Jacques Deray

C'est le film Médecin de nuit, réalisé par Elie Wajeman et sorti en salles en 2021 qui sera prochainement récompensé à l'Institut Lumière à Lyon.

L'Institut présidé par Thierry Frémaux salue un "film noir intense magnifié par l’interprétation de Vincent Macaigne et Sara Giraudeau, en sélection au Festival de Cannes 2020 et salué par la critique lors de sa sortie en salles l’été dernier. Le jury a distingué ce film pour sa mise en scène, son ambiance, son style nerveux, la qualité de ses interprètes et le traitement sans détour de son sujet, brûlant d’actualité. Médecin de nuit porte la marque du cinéma de genre : donner à voir, à travers une histoire particulière, une photographie de son époque".

Le prix Jacques Deray sera remis à Elie Wajeman le 12 février prochain, en présence d'Agnès Vincent-Deray et Laurence Deray. Médecin de nuit succède à La Daronne de Jean-Paul Salomé, sacré l'an dernier.