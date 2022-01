OL-ASSE : le derby se jouera bien devant 5000 personnes, dont 2000 tirés au sort

Le derby de vendredi face à l'ASSE se jouera bien dans un Groupama Stadium garni de seulement 5000 supporters. La faute au Conseil constitutionnel qui ne se prononcera sur le pass vaccinal et ses exceptions que ce vendredi.

Selon le Progrès, l'OL prévoit de réserver 3000 places à ses partenaires, et d'ouvrir les 2000 restantes à ses abonnés. Ces derniers ont eu la possibilité de s'inscrire à un tirage au sort qui doit rendre son verdict ce jeudi. Les supporters qui avaient déjà pu assister à la réception du PSG ne pouvaient pas prétendre au derby.

Pour Jean-Michel Aulas et les caisses du club, c'est un véritable coup dur. Les deux plus grosses affiches de l'année, le PSG et l'ASSE, réunies en un seul mois, n'auront pas pu permettre au Groupama Stadium de faire le plein.