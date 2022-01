Lyon : privés de place Bellecour, les anti-pass sanitaire manifestent place Lyautey

Ce sera donc la der de ce type, puisque dès lundi, le pass sanitaire laissera la place au pass vaccinal partout en France.

Le collectif Lyon pour la liberté appelle à une nouvelle manifestation. Le cortège se réunira à partir de 14h place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement. Un changement de dernière minute après l'interdiction faite aux anti-pass par la Préfecture du Rhône de se réunir place Bellecour en Presqu'île.

Le cortège, "unitaire et apartisan", dénoncera "le pass vaccinal, le vaccin obligatoire et ses effets secondaires graves, la société d'apartheid et les discriminations, et plus largement les dérives autoritaires du gouvernement".

Le week-end dernier, ils avaient été environ 1500 à défiler dans les rues de Lyon.