Lyon : plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires pour des vendeurs de faux pass sanitaires

Depuis le début de la crise sanitaire, il y a toujours eu des personnes pour s'enrichir en revendant des masques périmés et même de supposés médicaments miracles contre le Covid-19.

Avec l'arrivée du pass sanitaire, des réseaux se sont montés pour organiser la vente massive de faux papiers permettant à leurs détenteurs de pouvoir encore aller au restaurant, dans les transports ou les lieux de culture.

Selon France Inter ce jeudi, une vaste enquête a permis ces derniers jours de mettre à mal des revendeurs de faux pass sanitaires dans l'agglomération lyonnaise. Une quinzaine de personnes auraient été interpellées lors de trois opérations. Au total, elles auraient écoulé 30 000 pass contrefaits. Pour un chiffre d'affaires illicite d'environ 600 000 euros.

Nos confrères précisent que parmi ces revendeurs se trouvait un brillant étudiant d'une école d'ingénieur informatique de Lyon. Ses compétences lui auraient permis de pirater des sites pour récupérer des données et des QR codes.

La plupart des membres de ces réseaux ne se connaîtraient pas et ne se seraient jamais rencontrés. Ils opéreraient via les réseaux sociaux et le Dark web.

Les autorités françaises, qui conduisent des centaines d'enquêtes en parallèle, promettraient de nouvelles arrestations ces prochaines semaines à travers le pays alors que le pass vaccinal vivrait ses derniers mois d'existence. Les utilisateurs de faux pass, eux, encourent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.