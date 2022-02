Lyon : la manifestation contre la sécurité globale se poursuit ce samedi

Le rendez-vous est fixé ce samedi à 14h sur la place Guichard, dans le 3e arrondissement de Lyon. Le collectif Unitaire Anti-autoritaire Lyon, composé entre autres d’Extinction Rebellion Lyon, de l’Assemblée Gilets Jaunes Lyon & Environs et de l’Assemblée en lutte contre le passe sanitaire et vaccinal Lyon/Oullins, dénonce à l’occasion de cette manifestation l’instauration et la prolongation du pass sanitaire depuis juillet 2021 et le pass vaccinal de ce jour.

La semaine dernière, ils avaient été 200 à défiler.

“Une société autoritaire, ça ne passe pas !, déclarent-ils. Nous sommes nombreux à nous être impliqués dans la lutte contre la loi Sécurité Globale fin 2020 et à avoir rejoint le “printemps des libertés” en mars 2021 pour dénoncer les atteintes aux droits fondamentaux et l’avalanche de lois sécuritaires comme les lois renseignement.”

Ainsi, par cette seconde protestation depuis le début de l’année, le collectif Unitaire Anti-autoritaire Lyon réclame “le retrait des lois sécuritaires et liberticides, la lutte contre les mesures de contrôles découlant de l’obligation vaccinale, la réintégration des salariés suspendus, la défense des services publics, la protection sociale pour tous, la sortie de l‘état d’urgence permanent, le renouement avec le débat démocratique, le barrage de l’idéologie de l’extrême droite, et l’échange sur la nécessité d’un autre choix de société pour le vivant et la planète.”