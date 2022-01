Azmoun à l’OL, c’est fini : l’Iranien s’est engagé avec Leverkusen

Cible prioritaire du club depuis l’été dernier, l’attaquant iranien du Zenith Saint-Pétersbourg ne jouera pas à Lyon.

Trop cher au mercato estival, le joueur a vu la liste de ses prétendants s’allonger drastiquement cet hiver. Et pour cause, il ne lui reste plus que six mois de contrat. Ce qui signifie qu’il avait la possibilité de choisir l’offre la plus lucrative.

Et l’OL, qui ne roule toujours pas sur l’or, a dû s’incliner dans cette course à la signature. Puisque ce samedi soir, Sardar Azmoun s’est officiellement engagé pour cinq ans avec le Bayer Leverkusen. Il rejoindra la formation allemande à l’issue de son bail en Russie.

Après le gardien André Onana, voilà une seconde priorité de Peter Bosz qui s’envole vers d’autres cieux. On imagine le coach néerlandais de l’OL aussi furax que les supporters. Ces derniers, bien qu’un pourcentage infime puisse se targuer d’avoir déjà vu jouer Azmoun ailleurs que dans une compilation Youtube, comptaient énormément sur le "Messi iranien" pour relancer une attaque lyonnaise aphone ou peu inspirée depuis des mois.