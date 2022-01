Présidentielle : les Républicains du Rhône “tous rassemblés” derrière Valérie Pécresse

Ils étaient tous réunis : députés, maires, parlementaires… Une majorité des Républicains du département étaient présents pour lancer le comité de soutien à Valérie Pécresse dans le Rhône.

Piloté par le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, le comité est co-présidé par des poids lourds à l’échelle locale, à savoir le président du département du Rhône Christophe Guilloteau, les parlementaires Nathalie Serre, Bernard Perrut et François-Noël Buffet, ainsi que les maires Sébastien Michel, Pierre Oliver, Clotilde Pouzergue et Alexandre Vincendet.

La liste est déjà longue pour les partisans du comité du soutien à Valérie Pécresse : il comptabilise 300 élus du Rhône et de la Métropole. Les premières opérations militantes ont eu lieu ce weekend sous la fédération des Républicains du Rhône.

Les Républicains présents à la conférence de presse étaient unanimes : “L’épisode du congrès s’est très bien passé, et nous devons tous nous rassembler derrière notre candidate Valérie Pécresse”, a déclaré Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon qui assure que l’unité des Républicains se veut plus forte que jamais : “Notre famille politique est totalement rassemblée”. Et même au-delà des Républicains, quelques élus de l’UDI sont attendus pour se rallier au comité de soutien.

Quant à Etienne Blanc, il était absent ce lundi. Pierre Oliver a spécifié que l’on saura dans les prochaines semaines vers qui le sénateur va se rallier.

Le doute ne plane pas pour les soutiens rhodaniens de Valérie Pécresse : “Si nous sommes au second tour, la victoire est au bout,” a précisé François-Noël Buffet. Les Républicains considèrent Valérie Pécresse comme “la seule alternative crédible à la réélection par défaut d’Emmanuel Macron”, au risque d’une “explosion du paysage politique.”

Pourtant, cette certitude est remise en cause dans les derniers sondages, puisque Valérie Pécresse est donnée à 15,5% d’intentions de vote, au même titre que Marine Le Pen. Pas de quoi décourager le député Bernard Perrut : “laissons faire la campagne”.

