Métropole de Lyon : des pluies verglaçantes annoncées dans la nuit de jeudi à vendredi

"Les températures négatives, persistantes depuis quelques jours, rendent les chaussées très froides (entre -3 et -1 degrés la nuit prochaine en différents points d’agglomération).

En milieu de nuit, une couverture nuageuse va s’installer sur l’agglomération en arrivant par le nord-ouest. Elle donnera des précipitations sous forme de pluie fine et diffuse en faible quantité (1 mm maximum). Entre 4 heures et 8 heures du matin il est probable que cela provoque des phénomènes de verglas sur l’ensemble de la Métropole, particulièrement sur l’ouest et le nord de l’agglomération, sur les secteurs les plus sensibles", indique la collectivité dans un communiqué.

Le traitement des chaussées débutera à 2h du matin.

Il sera conseillé d'éviter les déplacements en voiture entre 4h et 8h du matin.