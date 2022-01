Près de Lyon : ivre, elle se jette sur un enfant et lui fait une prise de catch

Ou plutôt sur leur enfant de 6 ans. Sans raison apparente, la trentenaire réalisait une clé d'étranglement au petit garçon. La victime obtiendra ensuite 2 jours d'ITT.

Suite à la plainte des parents, l'enquête permettait d'identifier l'agresseure et de la convoquer au commissariat. Placée en garde à vue ce jeudi, elle indiquait être alcoolique et n'avoir aucun souvenir des faits à cause de sa consommation excessive ce jour-là.

Elle devait être présentée au parquet ce vendredi pour être jugée à Lyon en comparution immédiate.