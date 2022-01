Coupe de France : l'OL féminin face au PSG pour une finale avant l'heure

L'OL féminin affronte le PSG ce samedi à 14h dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Un choc toujours particulier entre les deux plus grandes rivales du championnat qui se connaissent sur le bout des doigts.

"Il y a beaucoup d'attente autour de ce match, a reconnu Wendie Renard en conférence de presse d'avant-match. C'est une affiche. Maintenant, à nous de tout faire pour passer. Car à la fin, il y aura une équipe qui sera déçue".

Les Lyonnaises risquent d'être confrontées à des Parisiennes revanchardes, lourdement battues 6 buts à 1 en championnat en novembre dernier, quelques jours après l'affaire Hamraoui. "Le contexte sera différent. C'était un match de championnat, à domicile. Là, c'est un match de coupe, à l'extérieur, a analysé Sonia Bompastor, la coach de l'OL féminin. C'est assez difficile de mesurer l'aspect mental. Il y a eu très certainement des conséquences sur la cohésion de leur groupe, mais on verra samedi. Je sais que le PSG a des joueuses internationales, avec de l'expérience. Elles voudront se sublimer lors de ce match. Il faut oublier le match aller du championnat et se concentrer sur nous".

Pour venir à bout de cette équipe du PSG, Sonia Bompastor dit "s'être préparée en conséquence" : "On a besoin de faire les choses ensembles, d'être solidaires. On arrive en pleine confiance".

L'OL assume donc son statut de favori. Et la coach de l'OL ne se cache pas : "On veut gagner dans le temps réglementaire. Je sais que mon équipe a le potentiel et le talent pour gagner ce match avant d'aller aux penalties".

F.L.