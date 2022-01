Coupe de France : l’OL féminin surpris et éliminé par le PSG (3-0)

De manière inédite, le club lyonnais et son rival le PSG se retrouvaient assez vite dans cette compétition. Trop vite.

Malgré une équipe au quasi-complet, et fort d’une dernière victoire contre Paris sur le score de 6-1 en novembre, l’OL féminin a sombré.

En première période pourtant, quelques actions étaient à mettre au crédit des joueuses de Sonia Bompastor. Juste avant la mi-temps, la gardienne Christiane Endler se blessait et laissait sa place à Emma Holmgren. Cette dernière ne se doutait pas qu’elle allait vivre 45 minutes cauchemardesques.

A la 48e minute, le PSG ouvrait le score par Sandy Baltimore (1-0).

Lyon aurait pu égaliser grâce à Dzsenifer Marozsan mais la frappe de l’Allemande à la 74e minute touchait la barre transversale.

Deux minutes plus tard, le PSG doublait la mise par Kadidiatou Diani (2-0). Et même un troisième but dans les derniers instants du match inscrit par Marie-Antoinette Katoto (3-0).

La lourde défaite marquait déjà la fin du parcours de l’OL en Coupe de France. Surtout, Paris reprenait peut-être l’avantage mental sur son adversaire dans la course au titre et en Ligue des Champions…

Les coéquipières de Wendie Renard doivent enchaîner la semaine prochaine avec la réception de Bordeaux. Avec cinq buts encaissés en deux rencontres, il est temps de retrouver un peu de sérénité derrière et de réalisme devant.