OL : un retour de Tanguy Ndombele espéré ?

Et les rumeurs sont de plus en plus nombreuses du côté de l’OL, qui s’apprête à recevoir un chèque de plus de 40 millions d’euros de la part de Newcastle pour Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain a passé la première partie de sa visite médicale et a déjà posé avec le maillot des Magpies, le transfert doit s’officialiser ce dimanche.

Alors pour le remplacer numériquement jusqu'à la fin de la saison, Lyon a pensé à Giovani Lo Celso de Tottenham. Mais un autre joueur des Spurs attire également les recruteurs rhodaniens. Il s’agit, selon L’Equipe et Téléfoot, de Tanguy Ndombele.

L’ancien joueur de l’OL, parti en 2019 à Londres pour 60 millions d’euros, a failli signer au PSG cet hiver. Mais la piste parisienne vient de tomber à l’eau.

Ce qui explique pourquoi Jean-Michel Aulas tente sa chance pour un retour de l’international français sous forme de prêt. Le problème, c’est que Tanguy Ndombele a le 2e salaire le plus important de Tottenham derrière Harry Kane. Et l’OL n’a évidemment pas les moyens de le prendre en charge intégralement et tenterait de négocier pour faire diminuer au maximum le taux. Il faut également prendre en compte que Daniel Levy, président des Spurs, est réputé pour être intraitable en affaires. Manchester City peut en témoigner avec l'épisode, l'été dernier, du transfert raté d'Harry Kane alors même que le joueur boudait l'entraînement.

Autant dire qu’on est encore loin d’un retour du génial mais si irrégulier joueur à Décines, car Valence, Leverkusen (qui a déjà chipé Sardar Azmoun à l’OL) et l’Atletico Madrid sont également sur les rangs, avec des moyens plus conséquents pour convaincre Tottenham de laisser filer Tanguy Ndombele.