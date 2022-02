OL-OM, un Olympico à huis-clos deux mois après le drame

Et depuis ce 21 novembre dernier, de l'eau a coulé sous les ponts. Marseille n'a perdu qu'un match, début décembre, et l'OL a continué son sur-place au classement général : "Marseille est plus régulier désormais et ils ont gagné leurs derniers matchs à l'extérieur", a noté Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match.

Privés de nombreux cadres, dont Lucas Paqueta retenu en sélection, Houssem Aouar blessé et Moussa Dembélé positif au Covid-19, l'entraineur néerlandais n'aura pas d'autre choix que de "donner l'opportunité à d'autres joueurs de se montrer" : "Mon groupe sait exactement que je demande dans le style de jeu. Il faudra tout donner comme toujours pendant 90 minutes ou plus. Marseille est une équipe qui joue, qui est disciplinée. Ils ont un bloc compact et quand ils ont le ballon, il y a beaucoup de mouvements", a analysé le technicien lyonnais qui ne pourra pas compter sur les recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombele ce soir.

Après deux victoires aux forceps, les Gones veulent "toujours penser match après match", selon Thiago Mendes : "Cette rencontre est très importante. On doit gagner pour se rapprocher du haut du tableau. Nous ne sommes pas dans une situation favorable, il faut vraiment remonter au classement pour se qualifier en Champions League".

Et pour mener à bien cette mission remontada, aucun grain de sable ne va devoir venir enrayer la machine. Car l'OL enchainera ensuite avec un déplacement à Monaco et la réception de Nice. Autant de chocs face à des concurrents directs qui pourraient sceller, ou non, l'avenir de Peter Bosz. L'ultimatum de Jean-Michel Aulas prenant fin à la fin février.

