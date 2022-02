L'OL, tremplin de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé

Romain Faivre et Tanguy Ndombélé ont été officiellement présentés à la presse ce mercredi, deux jours après s'être engagés avec Lyon lors du mercato hivernal.

Arrivé pour 15 millions d'euros (plus deux millions de bonus éventuels), l'ancien Brestois vient à l'OL avec "l'envie de marquer le club" : "Quand j'étais petit, Lyon c'était le club qui gagnait tout, avec Juninho et surtout Benzema", a confié l'international espoir. "Je suis très content d'être ici, c'est une étape importante dans ma carrière", a précisé le milieu de terrain.

"Il y a de très bons joueurs ici. Je vais progresser et ça va me pousser. Je suis prêt à jouer et je suis à disposition du coach", a également indiqué Romain Faivre que l'on pourrait voir évoluer sous les couleurs lyonnaises dès ce week-end à Monaco. "J'aime marquer et faire marquer. Je pense être un joueur hybride, j'ai des ambitions avec l'OL", a insisté le Franco-Algérien dont l'objectif était de rester en France.

Et le discours est le même chez Tanguy Ndombélé : "Je souhaite que ça se passe bien pour l'intérêt de tout le monde. Pour le club et pour moi. Je veux me relancer et surtout que l'OL soit classé le plus haut possible", a affirmé celui qui avait quitté Lyon en 2019. "C'est un risque de revenir dans son club mais si je suis là c'est que je suis prêt à le prendre".

Après une expérience mitigée à Tottenham où il a connu cinq entraineurs, l'international français "pense être un meilleur joueur aujourd'hui" : "J'ai plus d'expérience. J'ai beaucoup appris en Angleterre même si ça ne s'est pas toujours bien passé. J'avais besoin de voir autre chose. Je suis heureux d'être ici et j'espère rendre la confiance que les dirigeants m'ont accordée".

Ndombélé aura six mois pour rebondir, son prêt payant de 1,42 million d'euros arrivant à échéance à la fin de la saison. Engagé jusqu'en 2026, Romain Faivre aura, lui, plus de temps pour tenter de se faire un nom à l'OL. Avant de penser à une carrière internationale ?

F.L. avec A.A.