Saint-Valentin : les meilleures idées cadeaux made in Lyon !

Lyon Can Do It nous propose une sélection d’idées cadeaux 100% love.

• Des idées cadeaux de créateurs lyonnais !

Marie Dupuis et son tee-shirt unisexe d’après le dessin original de… (Lire la suite sur Lyon Can Do It)

La collection de bijoux en porcelaine d’Anne-Lise Pichon. Un petit cœur à…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

A.M.A.N.D et sa collaboration avec Dessine moi un soulier et sa capsule pleine de…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

Chouchou Illustrations et sa collection permanente de…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

I Feel Wood : une association unique entre une planche de…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

Les Moments Suspendus et sa trousse "Amour" garnie de…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

Verre et Vert et son mini terrarium ouvert et une…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

• Une activité ludique avec Wine and Ride

Wine and Ride est une activité ludique mariant découverte…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

• Le city guide lyonnais

Les meilleures adresses de Lyon pour les Lyonnais d’un jour ou de toujours. De quoi programmer des…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

• Un joli bouquet de fleurs chez O’kiosque

Offrez un bouquet de belles fleurs fraîches, composé avec…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

• Une séance de flottaison dans un cocoon Silence Lyon

Faites l’expérience de la flottaison, méthode de…(Lire la suite sur Lyon Can Do It)

