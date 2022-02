Face à Monaco, l'OL lance "un gros mois de février"

Quatre jours après leur victoire à Marseille, les Lyonnais, désormais septièmes du classement, veulent "s'accrocher au wagon et continuer les résultats positifs", comme l'a expliqué Anthony Lopes en conférence de presse d'avant-match. "On doit être irréprochable en termes d'état d'esprit et de compétence", a insisté le gardien lyonnais.

Repassés devant les Monégasques, les Gones ne devront pas s'enflammer pour autant : "Il faudra rester calme, concentré et motivé pour faire un résultat à Monaco, car nous avons seulement enchainer trois victoires", a temporisé Peter Bosz. "Ils jouent différemment depuis l'arrivée de leur nouvel entraineur, mais on connait bien les joueurs", a détaillé le technicien néerlandais.

Pas question donc de se faire piéger en principauté. "Je pense qu'on est dans la même dynamique. C'est une très bonne équipe avec des individualités très fortes", a prévenu Anthony Lopes.

Avec les renforts de Romain Faivre et de Tanguy Ndombele, le portier lyonnais l'assure : "On est tous dans le même état d'esprit : gagner quoiqu'il arrive. Dans tous les cas, on doit faire une série de victoires pour se rapprocher du haut du tableau". Tanguy Ndombele pourrait être titulaire ce samedi pour son grand retour à Lyon, tandis que Xherdan Shaqiri, qui négocie son départ en MLS, est absent du groupe.

Face à un concurrent direct, ce match sera à nouveau à quitte ou double pour un OL "qui part de loin". Surtout, Monaco ne sera qu'un sommet parmi tant d'autres à gravir pour les Lyonnais, qui affronteront en un mois Nice, Lens et Lille. "Un gros mois de février", a résumé Anthony Lopes.