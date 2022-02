Monaco-OL : Peter Bosz s'entête et Lyon s'enlise (2-0) - VIDEO

Sa victoire contre Marseille mardi et son mercato intéressant laissaient présager de jours plus heureux pour les joueurs et les supporters lyonnais.

Il fallait donc confirmer ce samedi soir à Monaco. Pour l’occasion, Peter Bosz reconduisait son 4-3-3 bricolé qui avait pris l’eau en première période contre l’OM, sans titulariser Romain Faivre ou Tanguy Ndombélé.

Et l’OL était à nouveau cueilli à froid. Même pas deux minutes de jeu et Jean Lucas trompait Anthony Lopes de la tête sur un centre millimétré de Wissam Ben Yedder (1-0). Un coup de poignard qui ne pouvait venir que du Brésilien, jeté comme un malpropre par l’OL.

Lyon ne voyait pas le jour, asphyxié par les vagues monégasques, et l’adversaire en profitait pour multiplier les offensives et les tirs repoussés tant bien que mal par le portier portugais.

Sans surprise, Monaco doublait la mise. A la 26e minute, Wissam Ben Yedder était bien lancé en profondeur et piquait la balle au-dessus de Lopes (2-0).

De l’autre côté du terrain, Alexander Nübel faisait de nombreuses erreurs mais les attaquants rhodaniens n’en profitaient pas en première mi-temps.

Au retour des vestiaires, Peter Bosz faisait rentrer Rayan Cherki, Tanguy Ndombele et Romain Faivre. Un électrochoc bienvenu qui offrait un nouvel élan à l’OL.

Mais les minutes défilaient et les occasions manquaient. Castello Lukeba sur corner ou Moussa Dembélé lancé sur une louche de Maxence Caqueret : le résultat était le même et Monaco gardait son avance, jusqu'au coup de sifflet final. Juste avant ce dernier, Rayan Cherki se blessait et sortait en boitant.

Le difficile mois de février se poursuivra le week-end prochain pour l’OL qui recevra le dauphin du PSG, l’OGC Nice.